Woning in Rijen krijgt uitbreiding met nieuwe dakkapel en verhoogd dak

In Rijen is een vergunning verleend voor de uitbreiding van een woning aan de Ruysdaelstraat. Het gaat om een aanbouw aan de achterzijde, een verhoogd dak en een nieuwe dakkapel.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor de verbouwing. De woning aan de Ruysdaelstraat krijgt een aanbouw op de begane grond en de eerste verdieping. Ook wordt het dak verhoogd en komt er een dakkapel aan de voorkant van het huis.