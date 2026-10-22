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Kerstmarkt Beukplein in Middelrode krijgt vergunning
De kerstmarkt op het Beukplein in Middelrode heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op vrijdag 11 december van half vijf tot acht uur ’s avonds.
De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 20 oktober toestemming gegeven voor de kerstmarkt. Het evenement wordt gehouden aan de Driezeeg 20 in Middelrode.
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