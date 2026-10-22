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Arbeidsmigranten mogen langer blijven aan de Pompweg in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft besloten dat de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Pompweg tot 1 januari 2040 verlengd mag worden. De vergunning is verleend voor de adressen Pompweg 4, 6 en 8.

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Het besluit omvat een bouwactiviteit en een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Hiermee wordt afgeweken van het bestemmingsplan om de verlenging mogelijk te maken. Het besluit is op 20 oktober 2026 officieel bekendgemaakt.

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