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Oliebollenverkoop op oudejaarsdag in Oosterhout

Bakkerij de Jong heeft een vergunning gekregen om op 31 december oliebollen te verkopen in de Rulstraat in Oosterhout.

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De vergunning geeft toestemming voor een standplaats waar de oliebollen op oudejaarsdag verkocht mogen worden. De aanvraag hiervoor was eind september ingediend. De verkooplocatie is in het centrum van Oosterhout.

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