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Oliebollenverkoop op oudejaarsdag in Oosterhout
Bakkerij de Jong heeft een vergunning gekregen om op 31 december oliebollen te verkopen in de Rulstraat in Oosterhout.
De vergunning geeft toestemming voor een standplaats waar de oliebollen op oudejaarsdag verkocht mogen worden. De aanvraag hiervoor was eind september ingediend. De verkooplocatie is in het centrum van Oosterhout.
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