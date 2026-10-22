Gebiedsvisie De Run naar gemeenteraad

De toekomst van De Run krijgt steeds meer vorm. Het college heeft besloten de gebiedsvisie voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierin staat hoe het gebied zich kan ontwikkelen met ruimte voor wonen, werken, groen en bereikbaarheid.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie voor De Run klaar en wil deze nu bespreken met de gemeenteraad. In het plan staat hoe het gebied de komende jaren ingericht kan worden. De visie richt zich op een combinatie van wonen, werken, meer groen en goede bereikbaarheid.

De Run is een bedrijventerrein dat ligt in de gemeente Veldhoven. De plannen moeten ervoor zorgen dat het gebied beter aansluit bij de behoeften van bewoners en bedrijven. Dat betekent dat er naast werkplekken ook woningen en recreatiemogelijkheden komen.

Meer ruimte voor groen

Een belangrijk onderdeel van de visie is het toevoegen van groene zones. Dat kan bijdragen aan een betere leefomgeving voor iedereen die in het gebied woont of werkt. Ook de bereikbaarheid van De Run wordt aangepakt, zodat het gebied toegankelijker wordt.

Nu de visie is opgesteld, is het aan de gemeenteraad om te beslissen over de verdere uitwerking en uitvoering. Het is nog niet bekend wanneer de raad hierover een besluit neemt.