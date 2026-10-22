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Exploitatievergunning verleend voor Ridderstraat in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan de Ridderstraat 2. Het besluit is op 20 oktober 2026 genomen.

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De vergunning valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee mag de exploitatie op het adres Ridderstraat 2 in Breda officieel van start gaan.

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