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Exploitatievergunning verleend voor Ridderstraat in Breda
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan de Ridderstraat 2. Het besluit is op 20 oktober 2026 genomen.
De vergunning valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee mag de exploitatie op het adres Ridderstraat 2 in Breda officieel van start gaan.
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