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Evenement In Ons Café - Live mag doorgaan in Breepark Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement In Ons Café - Live. Het vindt op 13 november plaats in evenementenhal Breepark en duurt van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts.

Gevonden voor jou

Het evenement In Ons Café - Live wordt gehouden in de evenementenhal Breepark aan de Bavelseparklaan in Breda. De vergunning is op 16 oktober verleend door de gemeente. Met de vergunning mag het evenement plaatsvinden binnen de aangegeven tijden en locatie.

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