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Vacuümglas vervangt enkelglas in monumentaal pand Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming gegeven om enkelglas te vervangen door vacuümglas in een monumentaal pand aan de Peperstraat. Dit speciale glas biedt betere isolatie terwijl het historische karakter behouden blijft.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand aan de Peperstraat in Kaatsheuvel, waar het nieuwe vacuümglas wordt geplaatst. Dit type glas, ook wel monumentenglas genoemd, is speciaal ontworpen voor historische gebouwen. Het biedt moderne isolatievoordelen zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van het monument.

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