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Renovatie en uitbreiding van woonhuis in Kaatsheuvel toegestaan

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het renoveren en uitbreiden van een dubbel woonhuis aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bestaande woning op twee adressen aan de Vaartstraat. De plannen omvatten zowel renovatie als uitbreiding. Deze werkzaamheden kunnen nu officieel van start gaan.

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