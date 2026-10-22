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Renovatie en uitbreiding van woonhuis in Kaatsheuvel toegestaan
De gemeente heeft toestemming gegeven voor het renoveren en uitbreiden van een dubbel woonhuis aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel.
Het gaat om een bestaande woning op twee adressen aan de Vaartstraat. De plannen omvatten zowel renovatie als uitbreiding. Deze werkzaamheden kunnen nu officieel van start gaan.
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