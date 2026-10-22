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Reddingsbrigade oefent in jachthaven Hank

Op zaterdag 31 oktober oefent de Reddingsbrigade Dordrecht in de jachthaven van Hank.

Gevonden voor jou

De oefening vindt plaats bij Jachthaven Vissershang en duurt van zeven uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Het doel van deze training is om reddingsvaardigheden te verbeteren. De gemeente Altena heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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