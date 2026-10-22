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Exploitatievergunning verleend voor sportkantine in Werkendam
De burgemeester van Altena heeft een exploitatievergunning verleend voor sportkantine De Crosser aan de Raadhuislaan 19 in Werkendam. Het besluit is op 12 oktober 2026 bekendgemaakt.
De exploitatievergunning maakt het mogelijk om activiteiten in de sportkantine officieel te organiseren. De locatie aan de Raadhuislaan wordt veel gebruikt door sportverenigingen in Werkendam.
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