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Gehandicaptenparkeerplaats aan Van der Beekstraat in Genderen opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Van der Beekstraat in Genderen is opgeheven. De gereserveerde plek was niet langer nodig, aldus de gemeente Altena.

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De parkeerplaats, gelegen ter hoogte van huisnummer 5, werd eerder aangewezen als individuele gehandicaptenparkeerplaats. Nu de noodzaak hiervoor is vervallen, heeft de gemeente besloten het verkeersbord en bijbehorende markering te verwijderen. Het besluit is genomen na overleg met de politie over de uitvoerbaarheid.

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