Gemeente Altena zoekt marktlieden voor weekmarkten

De gemeente Altena heeft plekken beschikbaar op de weekmarkten van Andel, Dussen, Hank en Wijk en Aalburg. Geïnteresseerde marktlieden kunnen zich inschrijven tot en met 25 oktober.

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De weekmarkten vinden plaats op verschillende dagen en locaties in Altena. Zo is de markt in Andel op vrijdagochtend, in Dussen en Hank op donderdag, en in Wijk en Aalburg op dinsdagmiddag. Marktlieden hoeven niet op alle vier de markten in te schrijven.

Bij de inschrijving wordt gevraagd om een motivatie, foto’s van de kraam of wagen, en een korte beschrijving van duurzame initiatieven. Een selectiecommissie beoordeelt de aanmeldingen op criteria zoals assortiment, uitstraling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.