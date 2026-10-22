Vier TU/e-onderzoekers krijgen prestigieuze Vidi-beurs

Vier wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een Vidi-beurs gekregen van maximaal 850.000 euro. Met deze prestigieuze subsidie kunnen zij hun eigen onderzoeksgroep opstarten of uitbreiden. De projecten richten zich op neurale netwerken, weersvoorspellingen, operatierobots en hartinfarctherstel.

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De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week Vidi-beurzen toegekend aan vier onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De beurs is een erkenning van hun talent en de kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen. Elke onderzoeker krijgt maximaal 850.000 euro om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen.

De projecten zijn uiteenlopend van aard. Christopher Hojny richt zich op het verbeteren van beslissingen door neurale netwerken te integreren in bestaande wiskundige technologie. Elisa Perrone wil met haar project betrouwbaardere voorspellingen doen van gevaarlijk weer, zoals stormen en hittegolven, door nieuwe statistische methodes te combineren met weersvoorspellingen.

Innovaties voor operatierobots

Ook Irene Kuling heeft een Vidi-beurs ontvangen. Haar onderzoek richt zich op haptische feedback in robots, waarmee gebruikers kunnen voelen wat een robot aanraakt. Dit maakt intuïtieve bediening op afstand mogelijk, bijvoorbeeld bij onderhoud of medische toepassingen.

Tommaso Ristori werkt aan simulaties om het herstel na een hartinfarct te verbeteren. Hij onderzoekt hoe bloedvaten kunnen teruggroeien in littekenweefsel dat constant vervormt door hartslagen. Zijn project moet leiden tot nieuwe strategieën voor regeneratie van het hart.

De Vidi-beurs biedt talentvolle wetenschappers de kans om hun onderzoeksgroep verder uit te bouwen en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. De projecten van de TU/e hebben potentie om impact te maken in zowel de wetenschap als het dagelijks leven.