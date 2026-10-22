Tilburg University haalde website offline door groot PHP-lek

Tilburg University heeft haar website tijdelijk offline gehaald vanwege een groot lek in programmeertaal PHP. Dit lek zorgde voor paniek bij bedrijven en instellingen wereldwijd. Ook het universiteitsblad Univers ging uit voorzorg uit de lucht. Inmiddels zijn beide sites weer bereikbaar.

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Een kwetsbaarheid in PHP, een programmeertaal die veel gebruikt wordt voor websites en servers, heeft geleid tot grote zorgen bij bedrijven en instellingen. De makers van PHP brachten een belangrijke update uit om het lek te dichten, maar details over de kwetsbaarheid werden openbaar. Hierdoor konden kwaadwillenden toegang krijgen tot systemen.

Wereldwijd namen ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en andere organisaties maatregelen door hun websites tijdelijk offline te halen. Ook de website van Tilburg University en haar universiteitsblad Univers werden uit voorzorg onbereikbaar gemaakt. Onder andere universiteiten in Delft, Eindhoven en Nijmegen volgden hetzelfde protocol.

Hoger onderwijs getroffen

Het lek raakt niet alleen websites, maar ook andere systemen die gebruik maken van PHP. Onderzoeksinstellingen zoals NWO en KNAW zetten hun sites eveneens offline, net als meerdere hogeronderwijsmedia, waaronder Profielen (Rotterdam), Bron (Fontys) en universiteitsbladen zoals Vox (Nijmegen) en Ad Valvas (Amsterdam).

Onderwijs-IT-organisatie SURF sloot bepaalde diensten af om risico’s te beperken. Hoewel het netwerk van SURF intact bleef, waren inlogapplicaties zoals SURFconext tijdelijk niet beschikbaar. Volgens experts zal het PHP-lek nog jarenlang problemen blijven veroorzaken, omdat updates vaak niet direct worden geïnstalleerd.

Risico blijft bestaan

PHP wordt wereldwijd op bijna zeventig procent van de websites gebruikt, wat het lek bijzonder gevaarlijk maakt. Beveiligingsexperts schatten de ernst van het lek op 9,2 van de 10. Dit maakt duidelijk dat waakzaamheid geboden blijft, zowel voor bedrijven als voor particulieren.

De websites van Tilburg University en Univers zijn sinds woensdagavond weer toegankelijk.