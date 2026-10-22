Inloopavond over sociale huurwoningen in Goirle

Op 27 oktober houdt Leystromen samen met de gemeente een inloopavond over plannen voor 25 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Parallelweg in Goirle.

Gevonden voor jou

De woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens van één of twee personen. Het gaat om sociale huurwoningen van goede kwaliteit die ongeveer vijftien jaar op deze locatie blijven staan. Het project is een tijdelijke oplossing en vervangt geen permanente woningbouw.

De inloopavond vindt plaats in Cultureel Centrum Jan van Besouw. Belangstellenden kunnen tussen zeven uur en negen uur ’s avonds binnenlopen om meer te horen over de plannen. De aannemer is aanwezig met tekeningen en beelden van de woningen.

Tijdens de avond kunnen bezoekers vragen stellen en hun mening geven over het project. Leystromen en de gemeente willen hiermee geïnteresseerden goed informeren en hun betrokkenheid vergroten.