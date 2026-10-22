Miniatuurkermis Expo in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom kun je dit weekend tientallen miniatuurattracties bewonderen tijdens de BOVAK KermisExpo. Het evenement vindt plaats op zaterdag en zondag in het Markiezenhof en is gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

Tijdens de BOVAK KermisExpo presenteren verzamelaars en exposanten hun kleurrijke collecties van miniatuur-kermismodellen. De expositie biedt een unieke kans om een deel van de kermissfeer in het klein te beleven.

De beurs sluit mooi aan bij de najaarskermis die tegelijkertijd op de Markt en het Beursplein plaatsvindt. Op het Grote Binnenplein van het Markiezenhof zorgen een nostalgische woonwagen en een authentiek kermisorgel voor extra sfeer.

Unieke kans

Het Kermismuseum op de tweede verdieping van het Markiezenhof is tijdelijk gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dankzij deze expo krijgen bezoekers toch de kans om een deel van de miniatuurcollectie te bewonderen, samen met de modellen van exposanten.

Van sierlijke carrousels en klassieke draaimolens tot moderne attracties, de miniaturen zijn tot in detail afgewerkt. Fonkelende verlichting en kleurrijke versieringen brengen de herkenbare kermissfeer tot leven, maar dan in het klein.

De BOVAK KermisExpo is gratis toegankelijk. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober, van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.