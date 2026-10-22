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Stroomstoring in De Moer door graafwerkzaamheden
• Aangepast
De stroomstoring in De Moer, gemeente Loon op Zand, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf tien over half elf zonder stroom. De storing was veroorzaakt door graafschade en duurde ruim een uur.
De stroom viel uit op donderdagochtend door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. De storing begon om tien over half elf en was om kwart voor twaalf opgelost, iets eerder dan de verwachte tijd van kwart over twaalf.
Het getroffen gebied betrof postcode 5176NC in De Moer. Door de snelle reparatie was de overlast beperkt.
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