Natuurwerkdag in Lierop: help mee op zaterdag 7 november

Op zaterdag 7 november wordt de Landelijke Natuurwerkdag gehouden in Lierop. Vrijwilligers gaan aan de slag met het onderhoud van het natuurgebied het Gebergte. Zo wordt het gebied gezond en aantrekkelijk gehouden.

Gevonden voor jou

De Landelijke Natuurwerkdag wordt georganiseerd door IVN Asten-Someren, de gemeente Someren en Waterschap Aa en Maas. Iedereen die graag buiten bezig is, kan deelnemen en helpen met de werkzaamheden.

Dit jaar staat het natuurgebied het Gebergte in Lierop centraal. Vrijwilligers gaan jonge dennen en berken verwijderen en maken ruimte rond de jeneverbesstruiken door klein opschot weg te halen. Hiermee blijft het unieke karakter van het gebied behouden.

Praktische informatie

De werkzaamheden beginnen om negen uur ’s ochtends en duren tot ongeveer twee uur ’s middags. De locatie is bereikbaar via Broekkant 10 in Lierop. Daar wijzen IVN-vlaggen de weg naar de werkplek.

Gereedschap en werkhandschoenen worden beschikbaar gesteld, maar deelnemers moeten stevige schoenen of laarzen aantrekken. Wie een grote snoeischaar of zaag heeft, kan die meenemen. Kinderen vanaf tien jaar mogen ook meehelpen.

Voor koffie wordt gezorgd. Wie niet de hele dag kan, is ook welkom om een paar uur mee te helpen.