Gemeente Land van Cuijk presenteert collegeprogramma 2026-2030

Gemeente Land van Cuijk heeft het nieuwe collegeprogramma 2026-2030 gepresenteerd. Het programma, getiteld ‘Vol vertrouwen aan de slag’, richt zich op een fijne leefomgeving voor alle inwoners. De plannen zijn gemaakt in samenwerking met ondernemers, verenigingen en organisaties uit de 33 kernen. Het college wil ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers.

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Het collegeprogramma is gebaseerd op het coalitieakkoord en bevat concrete plannen en acties voor de komende vier jaar. Het doel is een gemeente waarin mensen prettig kunnen wonen, werken en leven. Bij de uitvoering van het programma wordt rekening gehouden met de beschikbare middelen, zoals geld, ruimte en personeel.

Het college wil regels eenvoudiger maken of schrappen als die onnodig belemmerend werken. Tegelijkertijd benadrukt het dat niet alles mogelijk is. Door duidelijke keuzes te maken, wil het college focussen op wat nodig, haalbaar en betaalbaar is.

33 kernen staan centraal

De kracht van Land van Cuijk ligt volgens het college in de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en verenigingen in de 33 kernen. Het programma benadrukt dat deze samenwerking essentieel is voor een sterkere gemeente. Daarbij blijft aandacht voor voldoende woningen, goede voorzieningen en een sterke lokale economie.

Ook onderwerpen zoals groen, gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid krijgen prioriteit. Het college kijkt steeds naar de specifieke behoeften van de verschillende kernen en hoe plannen elkaar kunnen versterken.

Evaluatie en toekomst

Voor het jaar 2027 zijn de acties uit het collegeprogramma opgenomen in de begroting. Over twee jaar evalueert het college de voortgang en wordt het programma, indien nodig, aangepast. Zo wil de gemeente flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen.

Het college benadrukt dat het programma niet alleen hun ideeën bevat, maar ook suggesties van de gemeenteraad en inwoners. Samen werken ze aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en mee kan doen.