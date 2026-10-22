Omwonenden denken mee over wijk Edelenburg in Someren

De gemeente Someren en marktpartijen horen graag wat inwoners vinden van de nieuwe wijk Edelenburg. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november gaat participatiebureau Cocosmos op verschillende plekken in gesprek met bewoners.

Gevonden voor jou

De ontwikkeling van de nieuwe wijk Edelenburg in Someren krijgt steeds meer vorm. Omwonenden, inwoners en toekomstige bewoners krijgen de kans om mee te denken over belangrijke onderwerpen zoals groen, water, wandel- en fietsroutes, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze gesprekken worden geleid door participatiebureau Cocosmos, dat namens de gemeente en betrokken marktpartijen optreedt.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november zal Cocosmos op diverse locaties in Someren aanwezig zijn. Het bureau is te herkennen aan een opvallend geel busje van het merk Piaggio. De gesprekken vinden plaats bij winkels, scholen en andere centrale plekken in het dorp.

Planning straatgesprekken

Op vrijdag 6 november start Cocosmos bij de Jumbo van elf tot één uur ’s middags. Daarna zijn ze te vinden bij basisschool De Diamant van half twee tot half vier. De dag wordt afgesloten bij gemeenschapshuis De Weijers vanaf half vijf.

Zaterdag 7 november begint bij de Albert Heijn en Lidl van tien uur tot twaalf uur. Vervolgens gaat Cocosmos naar bouwmarkt Karwei van half één tot half drie. De laatste locatie is de Postelstraat bij supermarkt PLUS, waar gesprekken plaatsvinden van drie tot vijf uur.

Ook online mogelijkheden

Wie niet in staat is langs te komen, kan online meedenken. Vanaf 23 oktober tot en met 8 november kunnen inwoners hun ideeën delen via een online platform. De inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen voor de wijk Edelenburg.

De gemeente Someren zal na de straatgesprekken en online participatie laten weten welke stappen volgen en hoe de ontvangen ideeën worden verwerkt.