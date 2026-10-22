Maashorst op weg naar toiletvriendelijke gemeente

Maashorst heeft besloten de Hoge Nood app definitief te gebruiken. Hiermee kunnen inwoners en bezoekers snel een toegankelijk toilet vinden. De gemeente staat nu op de derde plek van meest toiletvriendelijke gemeenten in Nederland. Nieuwe locaties zijn nog steeds welkom.

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Sinds 2025 maakt Maashorst gebruik van de Hoge Nood app, die eenvoudig de weg wijst naar openbare toiletten in de omgeving. Het gebruik van de app blijft groeien en de gemeente heeft besloten deze structureel in te zetten. Door deze inspanning staat Maashorst inmiddels op de derde plaats van meest toiletvriendelijke gemeenten van Nederland.

De app begon als een proefproject, maar heeft zich inmiddels bewezen. De werkgroep Inclusie, die zich inzet voor toegankelijkheid, heeft positieve ervaringen met de app. Ondernemers in Maashorst worden actief benaderd om hun toiletten via de app toegankelijk te maken. In Nederland zijn in totaal 113 gemeenten aangesloten bij de Hoge Nood app, maar Maashorst springt eruit door de intensieve aanpak.

Groeiend gebruik

Het aantal gebruikers van de app groeit gestaag. In het afgelopen half jaar is de app 1.529 keer geraadpleegd, terwijl dit bij de start in 2025 slechts 184 keer was. Deze stijging onderstreept de behoefte aan toegankelijke toiletten. Volgens wethouder Niek van Lanen is de app een belangrijke aanvulling op de informatie over openbare voorzieningen in de gemeente.

Wethouder Jeroen van den Heuvel zet zich daarnaast in om ondernemers te stimuleren hun toiletten via de app beschikbaar te maken. In alle kernen van Maashorst zijn nu locaties te vinden, wat bijdraagt aan de gastvrijheid van de gemeente.

Met deze structurele inzet hoopt Maashorst nog meer toiletten aan de app toe te voegen. De gemeente benadrukt dat nieuwe locaties altijd welkom zijn om de dekking verder te verbeteren.