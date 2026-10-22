Gemeente Dongen: vrijdag geen documenten ophalen

Vrijdag 23 oktober kunnen inwoners van Dongen geen documenten aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis. Dit komt door een systeemupdate.

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De gemeente Dongen voert vrijdag een update uit in haar systemen. Hierdoor is het niet mogelijk om documenten, zoals paspoorten en identiteitskaarten, aan te vragen of op te halen. Dit geldt zowel voor Burgerzaken als voor afspraken aan de balie.

Inwoners die al een afspraak hadden staan voor vrijdag 23 oktober worden telefonisch geïnformeerd. Zij kunnen via de website van de gemeente een nieuwe afspraak inplannen. De gemeente biedt haar excuses aan voor het ongemak.

Vanaf maandag 26 oktober is het weer mogelijk om documenten op te halen of aan te vragen. De gemeentehuisdiensten hervatten dan volgens de normale openingstijden.