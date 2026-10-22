Website gemeente Dongen weer beschikbaar

De website van de gemeente Dongen is sinds woensdagavond weer online. Alle digitale formulieren en diensten werken weer zoals normaal, na het afronden van beveiligingswerkzaamheden.

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De digitale omgeving van de gemeente was tijdelijk niet beschikbaar vanwege noodzakelijke beveiligingsupdates. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Volgens de gemeente zijn er geen aanwijzingen dat het beveiligingsprobleem tot misbruik heeft geleid.

Uit voorzorg worden de serveromgevingen in de komende periode extra goed in de gaten gehouden. Hiermee wil de gemeente eventuele toekomstige problemen voorkomen en de veiligheid van de digitale diensten waarborgen.

Werkzaamheden gisteravond afgerond

De website van Dongen is woensdagavond rond half zeven weer in gebruik genomen. Tot dat moment waren de formulieren en diensten niet toegankelijk, wat voor ongemak heeft gezorgd bij inwoners en ondernemers.

De gemeente heeft laten weten begrip te hebben voor de hinder die is ontstaan door de tijdelijke onbereikbaarheid. Ze bedankt iedereen voor hun geduld en medewerking tijdens deze periode.