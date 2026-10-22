Baarle-Nassau presenteert begroting voor 2027

Het college van Baarle-Nassau heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Hierin staan de plannen, kosten en financiering voor het komende jaar. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 4 november.

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De begroting van Baarle-Nassau bevat een overzicht van wat de gemeente volgend jaar wil doen, hoeveel dat gaat kosten en waar het geld vandaan komt. Het document is op dit moment een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Op 4 november wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad. Pas na die vergadering wordt definitief duidelijk of de plannen in de begroting worden uitgevoerd. Tot die tijd is er nog ruimte voor wijzigingen.

Overzicht inkomsten en uitgaven

De begroting geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Zo kun je zien hoe Baarle-Nassau aan haar inkomsten komt en waaraan ze het geld uitgeeft. Het overzicht helpt om duidelijkheid te scheppen over de verdeling van middelen.

Het college bestaat uit burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf, gemeentesecretaris Thijs de Jongh en de wethouders Harold van den Broek, Thomas Adams en Jannes Kusters. Zij werken samen aan de plannen voor volgend jaar.