FC Eindhoven wil volwassener spelen tegen Jong PSV

FC Eindhoven ontvangt vrijdag Jong PSV in het Jan Louwers Stadion. Na de nederlaag tegen Vitesse blikt doelman Jort Borgmans terug op het seizoen en vooruit op de wedstrijd. De jonge ploeg moet volgens hem volwassener spelen en meer kansen creëren. Borgmans hoopt persoonlijk de nul te houden.

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FC Eindhoven verloor de vorige wedstrijd tegen Vitesse met 1-0. Beide ploegen creëerden weinig kansen, maar een vrije trap besliste de wedstrijd in het nadeel van de Blauwwitten. Doelman Jort Borgmans vindt dat zijn ploeg in dit soort wedstrijden meer initiatief moet tonen om tot kansen te komen.

Bij de terugblik op de eerste periode van het seizoen ziet Borgmans zowel positieve als verbeterpunten. Hij merkt op dat het team bereid is om voor elkaar te vechten, maar dat de communicatie en afstemming tussen spelers beter moeten. Vooral de jonge spelers in de selectie moeten sneller leren coachen en samenwerken, aldus Borgmans.

Veel jonge spelers in de ploeg

De doelman, die zelf vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal, ziet grote veranderingen in de samenstelling van de selectie. Waar er vroeger meer ervaren spelers waren, bestaat de ploeg nu uit veel jongere voetballers. Dat brengt volgens Borgmans uitdagingen met zich mee, maar ook kansen om als team te groeien.

Vrijdagavond speelt FC Eindhoven de Mini-Lichtstadderby tegen Jong PSV. Borgmans kijkt uit naar de wedstrijd en hoopt dat de ploeg zich herpakt na de nederlaag tegen Vitesse. Het creëren van kansen en volwassen spel zullen volgens hem belangrijk zijn om een goed resultaat te behalen.

Voor de doelman zelf is het een extra motivatie om een keer de nul te houden. Hij verwacht dat Jong PSV, een team dat graag wil voetballen, hen de kans biedt om veel te creëren en de wedstrijd naar zich toe te trekken.