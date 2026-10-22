Frans Bauer komt met nieuwe muziek en vraagt fans om te oefenen voor shows

Frans Bauer heeft goed nieuws voor zijn fans: de zanger komt binnenkort met nieuwe muziek. "De afgelopen maanden ben ik heel druk geweest in de studio", deelt hij bij een foto op Instagram waarop hij met een gitaar poseert.

De 52-jarige Bauer zegt zeker te weten dat zijn fans "weer uit volle borst" gaan meezingen. "Want we hebben weer een heel bijzonder mooi liedje", benadrukt de zanger met meerdere uitroeptekens, vergezeld van drie hartjes.

Daarnaast roept hij zijn fans op de tekst goed te oefenen, omdat hij het nummer ook ten gehore zal brengen tijdens zijn shows in Ahoy, die volgend jaar plaatsvinden.

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Ahoy

Bauer staat op 9 en 10 april in de Rotterdamse concertzaal, waar hij zijn 40-jarig artiestenjubileum viert. Ook dat deelt hij op Instagram met een heleboel uitroeptekens.

Maar om wat voor muziek het precies gaat? En of het bij één liedje blijft? Dat laat de rasartiest nog in het midden. Mogelijk is de gitaar een hint.