Brand in landbouwmachine bij veehouderij in Haps

In een landbouwmachine bij een veehouderij aan de Dorsheseweg in Haps is donderdagmiddag brand uitgebroken. De machine hing achter een tractor en stond aan de achterzijde van het pand toen de brand ontstond.

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Onder begeleiding van de brandweer werd de tractor naar de straat gereden, waar de brand verder werd geblust. De machine, waarin materiaal wordt versnipperd, is leeggehaald. Er raakte niemand gewond. De tractor liep geen schade op. Hoe groot de schade aan de machine is, is niet duidelijk.