Heusden deelt verkeershesjes uit aan jonge fietsers

De gemeente Heusden heeft deze week verkeersveiligheidshesjes uitgedeeld aan 461 vierjarige kinderen. De hesjes dragen de tekst ‘Let op, ik leer fietsen!’ en vergroten de zichtbaarheid van beginnende fietsers.

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Met de jaarlijkse actie wil de gemeente Heusden het belang van verkeersveiligheid onderstrepen, vooral voor jonge weggebruikers. Zichtbaarheid speelt een grote rol in het verkeer, zeker bij kinderen die nog leren fietsen.

De hesjes zijn voorzien van een opvallende ‘L’, wat staat voor ‘Let op, ik leer fietsen!’. Vooral tijdens het fietsen van en naar school zorgen de hesjes ervoor dat automobilisten en andere weggebruikers de jonge fietsers beter kunnen zien.

Veiligheid voor iedereen

Volgens de gemeente draagt deze actie bij aan een veiliger verkeer voor alle weggebruikers. Door de focus te leggen op de jongste fietsers, hoopt Heusden meer aandacht te creëren voor verkeersveiligheid in het algemeen.

In totaal worden 461 hesjes verstuurd naar vierjarige kinderen in de gemeente. De actie wordt ieder jaar herhaald om zo de zichtbaarheid en veiligheid van beginnende fietsers te blijven verbeteren.