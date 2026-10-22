Brandweer Someren viert jubilea en reikt medailles uit

De brandweer in Someren organiseert op zaterdag 31 oktober de jaarlijkse Postdag. Tijdens deze bijeenkomst worden jubilea gevierd en medailles uitgereikt aan vrijwilligers.

Gevonden voor jou

De Postdag van de brandweer in Someren staat in het teken van de inzet van vrijwilligers. Naast het vieren van jubilea worden er onderscheidingen uitgereikt door Posthoofd Erik Urlus en burgemeester Dilia Blok. Urlus zal de brandweeronderscheidingen van Brandweer Nederland overhandigen. Burgemeester Blok reikt het jaarteken uit dat hoort bij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Someren. De inloop begint om half drie ’s middags en het officiële programma start om drie uur.

Volgens de organisatie is iedereen welkom om de Postdag bij te wonen. Het evenement biedt een moment om stil te staan bij het werk van de brandweervrijwilligers en hun waarde voor de gemeenschap.