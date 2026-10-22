Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Netersel

In Netersel is sinds half één vanmiddag een stroomstoring. Minder dan 25 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor vijf opgelost is.

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De stroomstoring in Netersel, dat onderdeel is van de gemeente Bladel, ontstond onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.

De getroffen adressen bevinden zich binnen postcodegebied 5534. Naar verwachting zal de storing rond kwart voor vijf vanmiddag verholpen zijn.