Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Netersel

In Netersel is sinds half één vanmiddag een stroomstoring. Minder dan 25 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor vijf opgelost is.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Netersel, dat onderdeel is van de gemeente Bladel, ontstond onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio.

De getroffen adressen bevinden zich binnen postcodegebied 5534. Naar verwachting zal de storing rond kwart voor vijf vanmiddag verholpen zijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.