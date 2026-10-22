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Stroomstoring in Steenbergen: minder dan 1.000 adressen getroffen

Aangepast

In Steenbergen zitten sinds kwart voor twee vanmiddag minder dan 1.000 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Naar verwachting is het probleem rond vier uur opgelost.

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De stroomstoring begon vandaag om kwart voor twee en treft postcodegebieden in Steenbergen, waaronder 4651RZ en 4651SC. In totaal gaat het om minder dan 1.000 adressen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van het elektriciteitsnet, onderzoekt de oorzaak van de storing. Ze verwachten dat het probleem rond vier uur vanmiddag verholpen zal zijn.

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