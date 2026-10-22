Websites en systemen gemeente Veldhoven weer beschikbaar

De online diensten van de gemeente Veldhoven zijn weer beschikbaar na een storing.

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De websites en digitale systemen van de gemeente Veldhoven werken weer normaal. Dit betekent dat inwoners vanaf nu gebruik kunnen maken van alle online diensten die de gemeente aanbiedt.

De storing zorgde ervoor dat het digitale contact met de gemeente tijdelijk niet mogelijk was. Ook afspraken en aanvragen in het gemeentehuis werden hierdoor beïnvloed. Inmiddels is alles hersteld en werkt de dienstverlening zoals gewoonlijk.

Gemeentehuis weer volledig bereikbaar

Naast de online systemen is ook de service in het gemeentehuis weer op orde. Bezoekers kunnen er terecht voor hulp en ondersteuning zoals ze gewend zijn. Het is nog niet bekend wat de storing precies heeft veroorzaakt.

De gemeente Veldhoven laat weten dat alle diensten weer toegankelijk zijn en dat inwoners hun zaken zoals gebruikelijk kunnen regelen.