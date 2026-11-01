Voormalig tennistalent en Topklasse-voetbalster is nu prof in andere sport

Wie een jaar geleden had gezegd dat ze naar het WK padel 2026 in Qatar mocht, had ze voor gek verklaard. Toch debuteert Joyce Nouws (25) uit Etten-Leur komende week in de nationale padelselectie. In haar jeugd was ze een groot tennistalent en speelde ze als voetbalster in de Topklasse. Toch is het padel waarmee ze doorbreekt. “Ik merk dat ik gezelligheid minder belangrijk vind dan een omgeving met topsporters.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In haar jeugd stond de van oorsprong Sprundelse bekend als een voetbaltalent. Ze voetbalde zeker vijf keer per week, maar rond haar vijftiende ging de focus meer uit naar tennis. Ze vertrok zelfs naar Amerika voor college tennis, maar die verhuizing verliep niet zoals ze had gehoopt. “In mijn tweede jaar in Amerika hadden we geen fijne tenniscoach. Als team kregen we zoveel straf, ik wilde op een gegeven moment niet meer naar de tennisbaan toe”, zegt Nouws. Ze kreeg ook last van blessures maar kreeg niet de tijd om te herstellen. “Uiteindelijk ben ik het plezier verloren en ging ik op zoek naar een andere sport.” Die andere sport werd voetbal. Ze koos voor SV Saestum in de Topklasse, het niveau net onder profvoetbal. Het drukke verkeer zorgde ervoor dat ze niet langer in Zeist bleef voetballen, maar verder ging bij DSE in haar woonplaats Etten-Leur.

"Nooit de bedoeling om dit professioneel te gaan doen."

Toch werd het niet voetbal waar ze de nationale top haalde, maar padel. Deze sport deed ze rond de coronaperiode voor het eerst voor de lol. Drie jaar geleden trainde ze één keer in de week en deed ze mee aan kleine toernooien, maar sinds augustus 2025 is ze erg fanatiek. Mede dankzij oud-tennisprof Michaëlla Krajicek, die tijdens een toernooi van Nouws verloor en haar via Instagram benaderde om haar partner te worden. Met Krajicek speelt ze inmiddels niet meer samen, maar padel staat centraal in het leven van Nouws. “Het was nooit de bedoeling om dit professioneel te gaan doen, maar het zit blijkbaar niet in mijn aard om een sport puur voor de lol te doen. De interne drive en ambitie kan ik niet uitzetten. Ik rolde het topsportwereldje weer in en daar voel ik me thuis.”

Joyce Nouws gaat naar het WK padel (foto: Joyce Nouws is padelprof, een paar jaar geleden voetbalde ze nog (foto: By Sayennina ).

Naast vrijwel iedere dag trainen, geeft ze ook padel-les en volgt ze de Master Biological Sciences. Het doel is om haar boterham te kunnen verdienen met padel. “Het prijzengeld is niet mega en een carrière kost geld. Gelukkig heb ik drie sponsoren, maar om fulltime prof te worden moet ik daar serieuzer mee aan de slag.” Haar selectie voor het WK van 2 tot en met 7 november is voorlopig het sportieve hoogtepunt. “Het was een verrassing. Ik besef nog niet helemaal dat ik uit mag komen voor mijn land”, zegt de nummer tien van Nederland. Per wedstrijd komen er zes speelsters van de achtkoppige selectie in actie. “De omstandigheden zijn taai, het kan er bijna 40 graden zijn. Ik moet zorgen dat ik klaar ben om te spelen.”

Andere Brabanders Ook Maaike Betz (Den Bosch) en Tess de Vocht (Vlijmen) maken deel uit van de vrouwenselectie. Bij de mannen zijn Youp de Kroon (Breda), Julian Prins (Bavel) en Bart van Opstal uit Oosterhout aanwezig. Voor laatstgenoemde is het zijn afscheid als prof, hij gaat verder als bondscoach bij de jeugd.