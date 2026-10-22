Amerikaanse hoogleraar versterkt democratie in Tilburg

Tilburg University heeft hoogleraar Kimberly Wehle aangetrokken. De Amerikaanse rechtsgeleerde start in het nieuwe jaar met onderzoek naar democratische veerkracht en maatschappelijke betrokkenheid. Haar komst wordt mogelijk gemaakt door een beurs van het NWO Tulp Fonds.

Gevonden voor jou

Kimberly Wehle is momenteel verbonden aan de University of Baltimore School of Law. In Tilburg zal ze zich richten op het ontwikkelen van een onderzoeksagenda rondom institutionele kwetsbaarheid en de relatie tussen wetenschap en het publiek. Daarbij onderzoekt ze hoe academici hun kennis kunnen inzetten om burgers te helpen democratische instituties beter te begrijpen.

Rol van technologie en bedrijven

Wehle zal ook kijken naar de invloed van technologie en de macht van bedrijven op democratische processen. Daarnaast wil ze manieren vinden om het publiek actiever te betrekken bij het versterken van democratische organisaties. Haar onderzoek vindt plaats binnen Tilburg Law School op de campus van Tilburg University.

Internationale kennis via Tulp Fonds

De komst van Wehle wordt mogelijk gemaakt door het Tulp Fonds, dat buitenlandse onderzoekers van buiten de EU naar Nederland haalt. Het fonds, met een budget van 50 miljoen euro, is bedoeld om academische vrijheid te ondersteunen en innovatiekracht te versterken. Kimberly Wehle is een gerenommeerde expert op het gebied van democratie en heeft regelmatig bijgedragen aan grote nieuwszenders zoals CNN en BBC.

Wehle kijkt ernaar uit om haar kennis en expertise in Tilburg in te zetten en nieuwe manieren te ontdekken om wetenschap te verbinden met maatschappelijke betrokkenheid. Haar werk zal bijdragen aan een beter begrip van democratische instituties en hoe deze te versterken.