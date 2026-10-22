Vijf Tilburgse wetenschappers ontvangen Vidi-beurs

Tilburg University heeft vijf Vidi-beurzen binnengehaald. De beurzen van maximaal 850 duizend euro worden gebruikt voor onderzoek naar onder meer betrouwbare wetenschap, jongerenemoties en kunstmatige intelligentie.

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De beurzen zijn afkomstig van onderzoeksfinancier NWO en bieden in totaal ruim vier miljoen euro aan onderzoeksgeld. Ze zijn bedoeld om talentvolle wetenschappers te helpen bij het verder uitbouwen van hun onderzoek. Drie van de vijf beurzen gaan naar de faculteit Social and Behavioral Sciences (TSB).

Robbie van Aert, universitair docent bij het departement Methodologie en Statistiek, onderzoekt de betrouwbaarheid van meta-analyses. Hij ontwikkelt nieuwe methodes om te bepalen of de inzichten uit deze analyses robuust zijn. Marjan Bakker, collega bij hetzelfde departement, richt zich op het publiceren van studies met ‘nulresultaten’, die vaak ondergewaardeerd worden. Zij wil inzicht krijgen in hoe dit leidt tot vertekende wetenschappelijke conclusies.

Emoties en kunstmatige intelligentie

Dominique Maciejewski, universitair hoofddocent bij Ontwikkelingspsychologie, onderzoekt de emoties van jongeren. Door hun emotionele schommelingen in verschillende situaties te bestuderen, hoopt ze mentale problemen beter te kunnen onderscheiden van normale pubergedragingen.

De overige twee beurzen gaan naar de faculteit Humanities and Digital Sciences. Nadine Bol onderzoekt hoe patiënten met kanker generatieve kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, gebruiken. Ze kijkt naar de gevolgen van dit gebruik en hoe kwetsbare patiënten beter ondersteund kunnen worden. Noortje Venhuizen, universitair docent bij het departement Intelligente Systemen, richt zich op hoe mensen betekenis geven aan taal. Haar onderzoek moet leiden tot betere taalmodellen die kunstmatige intelligentie verbeteren.

Tilburg University scoort beter

Tilburg University scoort steeds beter in het verkrijgen van Vidi-beurzen. Vorig jaar ontving de universiteit drie beurzen, en dit jaar zelfs vijf. Daarmee doet Tilburg het beter dan bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente, maar blijft het achter bij de universiteiten in Amsterdam en de TU Delft, die respectievelijk acht en dertien beurzen ontvingen.