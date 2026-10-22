Bijeenkomst voor jonge ouders in Heeze

Ouders van baby's tot drie maanden kunnen elkaar woensdag ontmoeten in Heeze.

Gevonden voor jou

In Heeze wordt op woensdag 28 oktober een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van baby's van nul tot drie maanden. Tijdens deze ochtend, van half tien tot elf uur, kunnen ouders ervaringen uitwisselen over de eerste maanden met hun baby.

De bijeenkomst vindt plaats in ’t Perron. Een jeugdverpleegkundige van de GGD is aanwezig om praktische tips te delen en vragen te beantwoorden. Er is volop gelegenheid om met andere ouders in gesprek te gaan over de uitdagingen en mooie momenten van het ouderschap.

Bijeenkomst voor oudere baby's

Op dinsdag 17 november is er een bijeenkomst voor ouders van iets oudere baby's. Deze bijeenkomst, genaamd “Je baby groeit en jij ook!”, biedt ouders en hun partners opnieuw de kans om samen te komen en ervaringen te delen.