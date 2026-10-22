Boyd Lucassen wil knallen in uitverkocht Rat Verlegh Stadion

Boyd Lucassen is klaar voor de uitdaging tegen koploper Heracles Almelo. Met de steun van het uitverkochte Rat Verlegh Stadion wil hij vrijdagavond van waarde zijn voor NAC Breda.

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Na een zware blessure aan het einde van vorig seizoen voelt Boyd Lucassen zich weer fit en speelt hij volop mee. NAC Breda heeft de afgelopen weken sportieve stappen gezet, met dertien punten uit vijf wedstrijden. Hierdoor heeft de ploeg aansluiting gevonden bij de top.

Lucassen ziet kansen in de wedstrijd tegen Heracles Almelo en wil verdedigend én aanvallend het verschil maken. De verdediger kwam de laatste wedstrijden al dicht bij een doelpunt en hoopt vrijdagavond eindelijk te scoren. “Het zou niet alleen voor mij, maar ook voor het team belangrijk zijn,” zegt hij.

Strijdlust en steun van supporters

De inzet van Lucassen valt op bij de supporters van NAC. Hij voelt zich gewaardeerd door de fans op de tribunes, zoals op de bekende B-Side en Vak G, maar ook in het uitvak. “Ik merk dat de achterban mijn werkethiek waardeert en dat geeft me extra motivatie,” aldus Lucassen.

Ook binnen de spelersgroep toont Lucassen betrokkenheid. Hij begeleidt jonge spelers die doorstromen vanuit de Academie en helpt hen zowel op als naast het veld. Regelmatig neemt hij hen mee naar de sportschool om hen scherp te houden.

Speciale momenten binnen de club

De warme band binnen NAC werd vorige week nog duidelijk tijdens de tachtigste verjaardag van materiaalman Ben van Bilzen. Spelers feliciteerden hem gezamenlijk bij het stadion voordat ze naar Helmond Sport vertrokken. De overwinning in Helmond maakte het feest compleet voor de clubicoon.

Heracles Almelo als volgende uitdaging

Vrijdagavond wacht NAC een zware tegenstander in het uitverkochte Rat Verlegh Stadion. Heracles Almelo staat bovenaan en scoort veel, maar Lucassen is strijdvaardig. Hij verwacht een open wedstrijd waarin NAC niet bang moet zijn om te voetballen. “Wij zullen ons mannetje moeten staan en onze beste kant laten zien,” zegt hij vastberaden.