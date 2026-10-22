Herdenking bevrijding Goirle en Riel op zondag

Goirle herdenkt op 25 oktober de bevrijding van de Duitse bezetting in oktober 1944. De ceremonie begint om twee uur ’s middags op de begraafplaats aan de Sint Jansstraat. Burgemeester Mark van Stappershoef en jeugdvertegenwoordigers doen mee.

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De jaarlijkse herdenking wordt georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant. Tijdens de ceremonie wordt aandacht besteed aan de vrijheid die teruggewonnen is en aan de geallieerde militairen die hiervoor hun leven hebben gegeven. Op de begraafplaats liggen 28 militairen begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Bloemen bij het monument

Burgemeester Mark van Stappershoef zal een toespraak houden, samen met jeugdburgemeester Luc van Laerhoven en leden van de jeugdgemeenteraad. Er worden bloemen gelegd bij het monument en de graven van de oorlogsslachtoffers. Bezoekers kunnen ook zelf bloemen neerleggen.