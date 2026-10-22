Gratis check toeslagen en regelingen in Heeze-Leende

Vanaf 4 november rijdt een knalroze camper door Heeze-Leende. Bewoners kunnen gratis en vrijblijvend checken op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben. De camper stopt op diverse locaties en tijden in de gemeente.

Gevonden voor jou

Veel inwoners weten niet precies welke toeslagen of financiële regelingen ze kunnen aanvragen. Dit kan betekenen dat ze geld mislopen. Om hen hierbij te helpen, biedt het initiatief ‘Laat geen geld liggen’ een gratis potjes-check aan. Een medewerker in de camper bekijkt samen met jou welke regelingen passend zijn voor je persoonlijke situatie.

De knalroze camper begint op 4 november aan een route door Heeze-Leende. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Na de check bepaal je zelf of je de gevonden mogelijkheden wilt benutten. Voor wie niet langs kan komen, is er ook een online versie van de potjes-check beschikbaar.

Data en locaties

De camper komt op meerdere dagen en plekken in de gemeente. Op 9 november staat de camper aan de Kapelstraat bij de Albert Heijn in Heeze van drie tot vijf uur ’s middags. Later stopt hij onder meer bij Dorpstraat 70 Plus in Leende op 13 november van half één tot half vier ’s middags.

Andere locaties zijn onder meer het Ten Borchwardplein in Heeze op 14 november en het Dorpshuis het Perron op 17 november. De laatste stop is op 20 november bij de parkeerplaats Margrietlaan in Leende van kwart voor negen tot kwart over elf ’s ochtends.