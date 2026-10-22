Huizen in Heusden openen deuren voor duurzaamheidsroute

In Heusden openen huiseigenaren hun deuren op 31 oktober en 7 november tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Bezoekers kunnen gratis binnenkijken en leren over duurzame maatregelen.

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Huiseigenaren in Heusden laten tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route zien hoe zij hun woning energiezuiniger en comfortabeler hebben gemaakt. De open dagen vinden plaats op zaterdag 31 oktober en 7 november en bieden een unieke kans om inspiratie op te doen.

Er zijn verschillende huizen te bezichtigen, zoals een nieuwbouwwoning uit 2018 en een twee-onder-een-kapwoning uit 1900. De bewoners hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen zoals isolatie, HR++ glas, ventilatiesystemen, warmtepompen, zonnepanelen en thuisaccu’s. Bezoekers kunnen vragen stellen en ontdekken hoe deze maatregelen in de praktijk werken.

Praktische tips voor verduurzaming

De open dagen zijn bedoeld voor iedereen die zijn woning duurzamer wil maken en daar vragen over heeft. Hoe voorkom je tocht? Wat levert isolatie op? En hoe zorg je voor frisse lucht in een goed geïsoleerd huis? Dit soort vragen kun je direct stellen aan de huiseigenaren.

Bezoeken zijn gratis, maar aanmelden is nodig. Zo weten de bewoners hoeveel bezoekers zij kunnen verwachten. Je kunt meerdere woningen op één dag bezoeken en verschillende oplossingen vergelijken.