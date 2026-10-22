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Stroomstoring treft adressen in Tilburg

In Tilburg zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is bezig met het oplossen van het probleem en verwacht dat de storing rond zes uur vanavond is verholpen.

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De stroomstoring in Tilburg begon vandaag om vier minuten voor één ’s middags. Volgens de netbeheerder wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is van de storing.

De getroffen adressen bevinden zich in het postcodegebied 5015, binnen de gemeente Tilburg. Naar verwachting is de stroomvoorziening rond zes uur vanavond weer hersteld.

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