Geen circus op zondag in Veen: 'Mensen hadden al kaartjes gekocht'

Circus Bossle had komend weekend drie voorstellingen gepland staan in Veen. Had, want de gemeente Altena heeft de vergunning voor de show op zondag ingetrokken. De burgemeester maakt zich zorgen over openbare orde als het circus op die dag door zou gaan.

De gemeente Altena gaf Circus Bossle in eerste instantie een vergunning voor drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. De vergunning voor de show op zondag werd deze week ingetrokken. Leon Bossle van Circus Bossle reageert teleurgesteld. "Al veertig mensen hadden kaartjes gekocht voor zondag."

Laurean van Giessen begrijpt dat mensen in het dorp willen genieten van de zondagsrust. "Het is een dorp met veel christelijke mensen en die mogen aangeven dat ze niet willen dat er een voorstelling is op zondag." Niemand die het hardop zegt of durft te zeggen, maar het signaal vanuit Veen naar de gemeente Altena is duidelijk: respecteer onze zondagsrust.

"Ja, dat is Veen hè? Dat is gewoon Veen." Een dame die langs het circusterrein aan de rand van het dorp loopt, vindt het zelf geen probleem dat het circus op zondag een voorstelling geeft. Maar ze snapt dat de kwestie in het streng-christelijke Veen gevoelig ligt.

Overtreding van vergunning

Volgens de gemeente heeft het circus zich niet aan de vergunning gehouden door op zondag al te arriveren in het dorp en te beginnen met de opbouw van het circusterrein. Een woordvoerder van de gemeente schrijft: "De vergunninghouder is nadrukkelijk op de hoogte gebracht van het belang dat veel inwoners in Veen hechten aan de zondagsrust en de gevoeligheden die dit met zich meebrengt."

Bossle ontkent op zondag begonnen te zijn met de opbouw van het circus. "Dat klopt helemaal niet. We hebben alleen de vrachtwagens neergezet en de dieren in de wei gezet. Die kunnen we niet de hele dag in de wagen laten staan."

Bossle zegt niet te weten dat hij pas vanaf maandag in Veen mocht zijn. "Wij wisten niet dat we hier zondag niet mochten aankomen, daar staat niets van in de vergunning." Circus Bossle treedt regelmatig op in streng-christelijke dorpen en is niet onbekend met het fenomeen zondagsrust. "We hebben laatst in Kesteren opgetreden. Daar stond in de vergunning dat we niet op zondag mogen optreden. Dat hebben we uiteraard gerespecteerd."

Signalen van maatschappelijke onrust

In de vergunning staat wel degelijk dat de opbouw van het terrein pas op 19 oktober mocht beginnen. Toch lijkt de gemeente Altena de overtreding van afgelopen zondag te gebruiken om de rust in het dorp Veen te bewaren.

"Het niet naleven van de voorschriften heeft bijgedragen aan extra signalen van maatschappelijke onrust. Deze ontwikkeling heeft de burgemeester betrokken in zijn beoordeling vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning."

Welke signalen van maatschappelijke onrust in Veen de gemeente heeft ontvangen, is niet duidelijk. Overigens stond Circus Bossle eind september en begin oktober in Sleeuwijk en Woudrichem. Ook allebei plaatsen in de gemeente Altena. Daar werd gewoon op zondagen opgetreden. Voor zover bekend zonder problemen.