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Stroomstoring in Eindhoven door graafwerkzaamheden

In Eindhoven zijn sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom door graafschade. Het probleem begon om kwart over twee en de netbeheerder verwacht dat het rond zes uur vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Eindhoven is ontstaan door graafschade. Dit betekent dat bij werkzaamheden in de grond een kabel is beschadigd. Minder dan 100 adressen in postcodegebied 5644 zijn getroffen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, is aan het werk om de storing te verhelpen. Naar verwachting zal de stroom rond zes uur vanavond weer terug zijn.

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