Cadeaubon van 150 euro voor nieuwe kleding voor kinderen in Cranendonck

Gezinnen met een laag inkomen in de gemeente Cranendonck krijgen voor de feestdagen een cadeaubon van 150 euro per kind. Deze is bedoeld voor minderjarige kinderen en kan worden besteed aan kleding of cadeaus.

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Gezinnen die al een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen, krijgen de cadeaubon automatisch toegestuurd in december. Ook gezinnen die bekend zijn bij Stichting Leergeld hoeven niets te doen: zij ontvangen de cheque eveneens automatisch per post.

Hoe aanvragen?

Gezinnen die nog niet bekend zijn bij de gemeente of Stichting Leergeld, maar wel een laag inkomen hebben, kunnen zich aanmelden. Dit geldt voor ouders met kinderen van vier tot en met zeventien jaar. Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2026 bij Stichting Leergeld, die vervolgens bekijkt of je in aanmerking komt.

Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen bij het bekostigen van schoolspullen, sportactiviteiten en andere benodigdheden voor kinderen.