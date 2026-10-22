Bergen op Zoom presenteert sluitende begroting voor 2027

De gemeente Bergen op Zoom heeft de begroting voor 2027 sluitend gekregen, ondanks eerdere zorgen over een tekort van 4,4 miljoen euro. Er is ruimte voor ambities, zoals een stimuleringsfonds, en aandacht voor verenigingen en de portemonnee van inwoners.

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Bergen op Zoom heeft met kritisch rekenwerk en herziening van budgetten een sluitende begroting opgesteld. Dit was nodig omdat de middelen vanuit het Rijk onder druk staan, terwijl de verantwoordelijkheden van gemeenten blijven toenemen. Samen met andere gemeenten, zoals Eindhoven en Tilburg, blijft Bergen op Zoom pleiten voor een eerlijke verdeling van geld.

Ondanks het beleidsarme karakter van de begroting heeft het college ruimte gevonden om subsidies voor verenigingen en maatschappelijke organisaties te indexeren. Volgens het gemeentebestuur zijn verenigingen van groot belang voor de stad en de dorpen. Ze zorgen voor verbinding, gezondheid en leefbaarheid en verdienen daarom steun.

Inflatiecorrectie en huishoudportemonnee

Bij de lokale lasten kiest het college voor terughoudendheid. Belastingen en tarieven worden alleen aangepast voor inflatiecorrectie of om meerkosten te dekken. Dit besluit is genomen met oog voor de financiële situatie van huishoudens die de uitgaven scherp in de gaten moeten houden.

De financiële positie van Bergen op Zoom blijft verbeteren. Het eigen vermogen groeit in 2027 naar 91 miljoen euro en de solvabiliteit stijgt naar 24,9 procent. Ook het structurele begrotingssaldo laat een positief beeld zien, met een verwachte stijging naar 6.027.000 euro in 2030.

Investeringen en onderhoud

Toch blijft voorzichtigheid geboden. De gemeente staat voor grote uitdagingen, zoals achterstallig onderhoud en investeringen in de openbare ruimte.