Wegen Bergen op Zoom tijdelijk afgesloten door asfaltonderhoud

Op verschillende locaties in Bergen op Zoom worden komende maand asfaltwegen opgeknapt. Hierdoor worden diverse straten tijdelijk afgesloten en gelden omleidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door H4A in opdracht van de gemeente. Het onderhoud is weersafhankelijk en kan voor overlast zorgen.

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De werkzaamheden in Bergen op Zoom starten vanaf maandag 2 november en duren tot en met vrijdag 4 december. Het gaat om het verwijderen van oude asfaltlagen en het opnieuw asfalteren van de wegen. Tijdens de werkzaamheden kunnen sommige straten volledig worden afgesloten, waarbij omleidingen met borden worden aangegeven.

De meeste straten blijven bereikbaar voor woningen en bedrijven, maar direct omwonenden worden apart geïnformeerd via een brief. De gemeente benadrukt dat de planning afhankelijk is van het weer, wat invloed kan hebben op de uitvoering.

Afsluitingen per locatie

De grootste werkzaamheden vinden plaats op de Zoomvlietweg, Steenbergseweg en Holleweg. De Zoomvlietweg wordt in meerdere fasen afgesloten, waaronder een volledige afsluiting van de rotonde vanaf donderdag 12 november tot en met vrijdag 13 november. Ook de Steenbergseweg wordt in drie fasen aangepakt, waarbij delen van de weg en rotondes tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Bij de Holleweg en Mastendreef wordt verkeershinder verwacht van maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december. Gedurende drie nachten in deze periode zijn er volledige afsluitingen, maar het crematorium blijft bereikbaar.

Kleinschalige herstellingen

Naast de grote projecten voert de gemeente ook kleine herstellingen uit in Bergen op Zoom. Deze zullen niet leiden tot afsluitingen, maar wel voor korte periodes van overlast zorgen.