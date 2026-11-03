Mike rijdt al 18 jaar met spoed: 'We mogen niet zo hard als we willen'

Met zwaailichten en sirene door rood, tegen het verkeer in of langs automobilisten die plotseling de berm insturen. Voor Mike Dekker is het al achttien jaar dagelijkse kost: hij rijdt ambulance in de regio Eindhoven. Toch brengt iedere spoedrit risico's met zich mee. "Mensen denken dat we zo hard mogen rijden als we willen, maar dat is niet zo."

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat besef begint al in de opleiding. Leerlingen rijden eerst zonder zwaailichten en sirenes om de ambulance te leren kennen. Daarna volgt het spoedrijden. Noodremmingen en uitwijkmanoeuvres oefenen ze op een terrein van Defensie in Oirschot. Mike vond het inhalen op provinciale wegen het spannendst. Tegenwoordig leren chauffeurs daarvoor de 'T.O.N.-methode': Tegengesteld Opvallend Naderen. Ze rijden al vroeg op de weghelft voor tegenliggers en blijven zo veel mogelijk links, zodat automobilisten tijd krijgen om ruimte te maken. "Je ziet die auto's echt op je afkomen. Dat is onnatuurlijk gedrag, want dat is je nooit geleerd." Niet onbeperkt gas geven

Ook een ambulancechauffeur moet zich aan strenge verkeersregels houden. Met zwaailichten en sirene mag Mike volgens de brancherichtlijn maximaal 40 kilometer per uur harder rijden dan toegestaan. Door rood rijden mag zelfs maar met 20 kilometer per uur. "Daarom remmen we soms af bij een lege kruising. Dat lijkt tegenstrijdig wanneer we met spoed rijden, maar als iemand met groen toch doorrijdt, moet ik kunnen stoppen."

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Rijd voorspelbaar

Dat ruimte maken gaat lang niet altijd goed. Veel automobilisten remmen plotseling of geven juist gas als er een ambulance achter ze opduikt. "Blijf gewoon je snelheid rijden en ga bij de eerste mogelijkheid veilig aan de kant. Wij maken zelf een plan om je in te halen."

Waar inhalen onmogelijk is, zet Mike de zwaailichten en sirene daarom soms uit. "Mensen wíllen wel ruimte maken, maar als ze niet aan de kant kúnnen, geeft dat stress. Dan sturen ze ineens de berm in en komen ze vast te zitten of gebeuren er sneller ongelukken." In dat geval is het veiliger om mee te rijden en de zwaailichten en sirenes weer aan te zetten zodra het mogelijk is om opnieuw vaart te maken. "Veiligheid staat altijd voorop."

Dit moet je doen als er een ambulance nadert GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio. Hoe je als automobilist omgaat met naderende ambulances, legt de organisatie uit in een reeks uitlegvideo's.