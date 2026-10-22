Besluitvormende raadsvergadering in Oirschot op dinsdag

Op dinsdag 27 oktober wordt in Oirschot een besluitvormende raadsvergadering gehouden. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds in de raadszaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Oirschot komt dinsdagavond bijeen om besluiten te nemen over verschillende onderwerpen. De vergadering vindt plaats in de raadszaal en begint om 19.30 uur. Publiek kan de vergadering bijwonen vanaf de tribune.

Op de agenda staan zowel A-stukken, waarbij geen discussie wordt verwacht, als B-stukken, waarbij debat mogelijk is. Onder de A-stukken vallen onder meer de deelname aan een nieuwe stichting voor coördinatie tussen regio’s en het Rijk (KCR2) en een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor de GGD.

Bij de B-stukken wordt discussie verwacht over onder andere het masterplan voor de wijk Boterwijk-den Heuvel, extra budget voor de gemeentelijke fusie in 2026 en investeringen in wegen. Deze punten zullen naar verwachting meer aandacht krijgen tijdens de vergadering.

Belangrijke besluiten

De bijeenkomst is van belang voor inwoners van Oirschot die betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen in hun gemeente. De vergadering biedt inzicht in toekomstige plannen en investeringen. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is er een mogelijkheid om (live) mee te kijken via de gemeentelijke website.

Meer informatie over de agenda en de achterliggende stukken is eveneens online beschikbaar.