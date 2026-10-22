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Man (42) opgepakt na ramkraak in Steenbergen

Aangepast
Een politieauto (archieffoto).
Een politieauto (archieffoto).

De politie heeft een 42-jarige man aangehouden voor een ramkraak bij een bedrijf aan de Bronkhorststraat in Steenbergen. De ramkraak vond maandagavond rond elf uur plaats.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, heeft bij de ramkraak goederen gestolen. Die zijn allemaal teruggevonden.

De verdachte zit nog vast. Hij is in verzekering gesteld. Dat betekent dat de politie hem langer mag vasthouden voor strafrechtelijk onderzoek.

De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.

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